Madonna | il nuovo fidanzato è molto più giovane di lei | quanti anni di differenza ci sono

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 1 settembre 2022)ha uned èpiùdi lei:diciha da pochissimo festeggiato il suo 64esimo compleanno. La pop star ha deciso di festeggiarlo in Italia, cosa che ha fatto anche l’anno scorso. Questa volta però ha cambiato location e ha scelto per l’evento la Sicilia, precisamente a Noto, luogo scelto da molte star.(credits: instagram)Con amici e parenti ha realizzato una festa per celebrare glicompiuti, dove musica e brindisi nonmancati. Non è la prima volta che sceglie la penisola italiana, come abbiamo già detto, anche ...