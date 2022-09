Ma Zuckerberg come avrà preso le parole di Simone Di Stefano che vuole portarlo in tribunale? (Di giovedì 1 settembre 2022) Problema: Simone Di Stefano, con un simbolo che reca anche il suo nome, sarà candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, in un cartello elettorale insieme a Mario Adinolfi (il contrassegno è quello di Alternativa per l’Italia). Le leggi italiane, infatti, consentono al movimento – che ha raccolto le firme necessarie per presentarsi in diversi collegi – di partecipare alle elezioni. Alternativa per l’Italia – tra l’altro – ha una propria pagina Facebook, che propone quasi quotidianamente contributi di Simone Di Stefano. Tuttavia, quest’ultimo è stato leader di Casapound, un movimento politico che si presentava come composto da fascisti del terzo millennio. Nel corso del 2019 c’è stata una profonda querelle tra questo partito e Facebook. Vista la grande ascesa del movimento nei mesi ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 settembre 2022) Problema:Di, con un simbolo che reca anche il suo nome, sarà candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, in un cartello elettorale insieme a Mario Adinolfi (il contrassegno è quello di Alternativa per l’Italia). Le leggi italiane, infatti, consentono al movimento – che ha raccolto le firme necessarie per presentarsi in diversi collegi – di partecipare alle elezioni. Alternativa per l’Italia – tra l’altro – ha una propria pagina Facebook, che propone quasi quotidianamente contributi diDi. Tuttavia, quest’ultimo è stato leader di Casapound, un movimento politico che si presentavacomposto da fascisti del terzo millennio. Nel corso del 2019 c’è stata una profonda querelle tra questo partito e Facebook. Vista la grande ascesa del movimento nei mesi ...

