L’ultimo delirio di Saviano contro il centrodestra: “Dio, Patria e Famiglia è un crimine” (Di giovedì 1 settembre 2022) L’ultimo delirio di Roberto Saviano circola in Rete da poche ore ma ha già raccolto migliaia di commenti indignati. Nella sua furia contro il centrodestra, l’autore di Gomorra ha pubblicato un meme: l’ennesimo contro Salvini, Meloni e Berlusconi. Stavolta li ha associati rispettivamente a Dio, Patria e Famiglia: definendo quei valori “un crimine”. A commento il seguente “ragionamento”. «Dio, Patria e Famiglia – si legge nel tweet delirante di Saviano – durante il regime fascista, era uno slogan scritto ovunque, all’entrata degli uffici, sulle pareti dei paesi, stampato nel libro scolastico accanto alla frase ‘libro e moschetto fascista perfetto’. Benché espressione in uso prima del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022)di Robertocircola in Rete da poche ore ma ha già raccolto migliaia di commenti indignati. Nella sua furiail, l’autore di Gomorra ha pubblicato un meme: l’ennesimoSalvini, Meloni e Berlusconi. Stavolta li ha associati rispettivamente a Dio,: definendo quei valori “un”. A commento il seguente “ragionamento”. «Dio,– si legge nel tweet delirante di– durante il regime fascista, era uno slogan scritto ovunque, all’entrata degli uffici, sulle pareti dei paesi, stampato nel libro scolastico accanto alla frase ‘libro e moschetto fascista perfetto’. Benché espressione in uso prima del ...

