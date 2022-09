L' Ue ha deciso | l' accordo con la Russia sui visti verrà annullato

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 1 settembre 2022) È, almeno formalmente. Quel famosodel 2007 con Mosca, che prevedeva facilitazioni per i cittadini russi per ottenere il visto utile a viaggiare fuori dai confini e all'interno dell'area Schengen,. È il risultato dell'incontro tra i ministri degli Esteri dell'Unione europea che si è tenuto ieri a Praga. Ma perché la decisione si concretizzi serve che la proposta venga convalidata in una fase successiva. Restano perciò tutte le divisioni precedenti al vertice: quelle, ovvero, tra l'Europa dell'est e quella più a ovest. Negli ultimi giorni, alle azioni già intraprese dal blocco dei paesi Baltici, della Repubblica Ceca, della Polonia e della Finlandia, si sono contrapposte le parole della Germania e della Francia - contrarie alla proposta - e della Spagna e del Portogallo, che sposano una ...