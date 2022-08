Luce e riscaldamento raddoppiati, l’allarme degli ospedali: “Rischiamo che si fermino le cure” (Di giovedì 1 settembre 2022) L’urlo di Asl e strutture mediche: «Non possiamo tagliare i consumi o Rischiamo lo stop». L’appello di sindaci e province: «Ora 350 milioni o tagliamo i servizi» Leggi su lastampa (Di giovedì 1 settembre 2022) L’urlo di Asl e strutture mediche: «Non possiamo tagliare i consumi olo stop». L’appello di sindaci e province: «Ora 350 milioni o tagliamo i servizi»

salidaparallela : RT @radionowher: Anagramma il nome #Calenda e avrai risolto il problema di luce e riscaldamento per il prossimo inverno. ?? #EnergiaRinnovab… - libellula58 : RT @radionowher: Anagramma il nome #Calenda e avrai risolto il problema di luce e riscaldamento per il prossimo inverno. ?? #EnergiaRinnovab… - DMegagalattico : @Misurelli77 Il futuro dell'Italia,se vinceranno le elezioni...andremo a fondo,come il Titanic,senza riscaldamento,… - Kenzo07999025 : RT @Kenzo07999025: @TgLa7 @mara_carfagna Sorbitevi le puttanate di quelli di Tvla7,poi chiudete gli occhi e immergetevi in un Natale senza… - Kenzo07999025 : @TgLa7 @mara_carfagna Sorbitevi le puttanate di quelli di Tvla7,poi chiudete gli occhi e immergetevi in un Natale s… -