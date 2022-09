Lo showrunner di House of the Dragon Miguel Sapochnik lascia la serie

UniMoviesBlog : #HouseOfTheDragon Novità importanti dalla futura seconda stagione! - Screenweek : #HouseoftheDragon #MiguelSapochnik lascia la serie si occuperà di altri progetti targati #HBO con cui ha un contrat… - Teleblogmag : La serie perde uno dei due showrunner - badtasteit : #HouseoftheDragon perde uno dei due showrunner: Miguel Sapochnik non tornerà per la seconda stagione della serie - 3cinematographe : #HouseoftheDragon: uno degli showrunner dice addio alla serie -

... il primo spin off di Game of Thrones - qui le nostre prime impressioni su Theof The Dragon ,...affare privato è composta da otto episodi e vede Teresa Fernández - Valdés nel ruolo di. ...Il co -e regista diof the Dragon , Miguel Sapochnik , non tornerà per la seconda stagione. L' abbandono è stato annunciato dal creativo in una dichiarazione diplomatica. "Lavorare nell'...House of the Dragon, l’attesa serie prequel di Game of Thrones incentrata sulla dinastia dei Targaryen, ha da poco fatto il suo esordio incontrando fin da subito il favore dei fan. Come sappiamo la se ...ll co-showrunner e regista di House of the Dragon, Miguel Sapochnik, non tornerà nella seconda stagione per affrontare nuove avventure lavorative. Il co-showrunner e regista di House of the Dragon, Mi ...