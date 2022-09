Lo sfogo social di Coez: cosa ha detto il cantante (Di giovedì 1 settembre 2022) Il cantante da giorni su Twitter esprime pensieri sul fare musica sfogo amaro o meglio riflessione social da parte di Coez. L’artista romano dopo aver partecipato ai ai Power Hits Estate 2022 ha espresso la sua opinione sul panorama musicale italiano. «Mainstream, Regardez moi, Superbattito, L’ultima festa, Polaroid, ci metto anche Faccio un casino, c’è stato un gran momento per la musica italiana, guardando la classifica mi chiedo se stiamo sbagliando noi qualcosa o non state capendo più un caz*o voi». Una serie di titoli della sua ormai lunga carriera che hanno rappresentato una fase importante. Non si ferma qui Coeza che poi, sempre su Twitter scrive ancora: «Pure sta roba che le canzoni d’amore sono per le “fighet*e” non la capirò mai, vi sentite dischi pieni di minchia*e che nel ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Ilda giorni su Twitter esprime pensieri sul fare musicaamaro o meglio riflessioneda parte di. L’artista romano dopo aver partecipato ai ai Power Hits Estate 2022 ha espresso la sua opinione sul panorama musicale italiano. «Mainstream, Regardez moi, Superbattito, L’ultima festa, Polaroid, ci metto anche Faccio un casino, c’è stato un gran momento per la musica italiana, guardando la classifica mi chiedo se stiamo sbagliando noi qualo non state capendo più un caz*o voi». Una serie di titoli della sua ormai lunga carriera che hanno rappresentato una fase importante. Non si ferma quia che poi, sempre su Twitter scrive ancora: «Pure sta roba che le canzoni d’amore sono per le “fighet*e” non la capirò mai, vi sentite dischi pieni di minchia*e che nel ...

