Lo scontro a Venezia tra Giorgia Meloni e il regista di "Marcia su Roma" (Di giovedì 1 settembre 2022) Dibattito a distanza sull’impegno politico degli artisti fra Giorgia Meloni, che conoscete tutti, e Mark Cousins, regista irlandese che ha presentato a Venezia il documentario “Marcia su Roma”. La leader di Fratelli d’Italia sottolinea che gli artisti si allineano tutti a sinistra, e chi non si adegua (esagera un po’) “viene fatto sistematicamente oggetto di linciaggio per le sue idee”. Cousins, per contro, argomenta che non è vero; durante il fascismo infatti gli artisti hanno in larga parte fatto a gara per sostenere Mussolini, anche prestandosi alla più bieca propaganda. Offro il mio modesto contributo alla diatriba con una soluzione drastica: hanno ragione entrambi, dicono la stessa cosa. Gli artisti infatti, considerati en masse, non sono i pochi eccellenti dei quali ci ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 settembre 2022) Dibattito a distanza sull’impegno politico degli artisti fra, che conoscete tutti, e Mark Cousins,irlandese che ha presentato ail documentario “su”. La leader di Fratelli d’Italia sottolinea che gli artisti si allineano tutti a sinistra, e chi non si adegua (esagera un po’) “viene fatto sistematicamente oggetto di linciaggio per le sue idee”. Cousins, per contro, argomenta che non è vero; durante il fascismo infatti gli artisti hanno in larga parte fatto a gara per sostenere Mussolini, anche prestandosi alla più bieca propaganda. Offro il mio modesto contributo alla diatriba con una soluzione drastica: hanno ragione entrambi, dicono la stessa cosa. Gli artisti infatti, considerati en masse, non sono i pochi eccellenti dei quali ci ...

