LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Richard Carapaz vince a Peñas Blancas, ancora lotta tra gli uomini di classifica (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA classifica GENERALE DELLA Vuelta 2022 17.13 Seconda piazza per un ottimo Kelderman. Terzo al traguardo Marc Soler, vi avevamo detto di non sottovalutarlo quando si è staccato dai migliori. Quarto Polanc, quinto Brenner. 17.12 Richard Carapaz vince! 17.11 ALLUNGA Richard Carapaz! 17.10 Mas ha ritrovato sulla strada Nelson OLIVEira, che ora fa l’andatura nel gruppo Maillot Rojo! 17.09 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM! Carapaz ha 10” su Kelderman! 17.08 Nel frattempo sono ora compatti gli uomini di classifica, è rientrato anche Juan Ayuso. La battaglia non è di certo finita. 17.07 Attacco a 2 km dalla fine del Campione ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALAGENERALE DELLA17.13 Seconda piazza per un ottimo Kelderman. Terzo al traguardo Marc Soler, vi avevamo detto di non sottovalutarlo quando si è staccato dai migliori. Quarto Polanc, quinto Brenner. 17.12! 17.11 ALLUNGA! 17.10 Mas ha ritrovato sulla strada Nelson Oira, che ora fa l’andatura nel gruppo Maillot Rojo! 17.09 FLAMME ROUGE! ULTIMO KM!ha 10” su Kelderman! 17.08 Nel frattempo sono ora compatti glidi, è rientrato anche Juan Ayuso. La battaglia non è di certo finita. 17.07 Attacco a 2 km dalla fine del Campione ...

zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: nove uomini al comando la Quick-Step controlla - #Vuelta… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: quattro italiani tra i 32 fuggitivi il gruppo lascia andare a 7… - zazoomblog : LIVE Vuelta a España 2022 tappa di oggi in DIRETTA: gruppo compatto dopo 30 km - #Vuelta #España #tappa #DIRETTA: - SpazioCiclismo : Seguiteci a partire dalle 12:25 per scoprire come andrà la dodicesima tappa de #LaVuelta22, primo arrivo in salita… -