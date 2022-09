LIVE Vuelta a España 2022, tappa di oggi in DIRETTA: quattro italiani nei 32 uomini al comando, si avvicina la salita finale (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA Vuelta 2022 16.10 Si avvicina la lunghissima salita finale. L’ascesa delle Peñas Blancas, ovvero delle rocce bianche, coi sui 19 km al 6,7% di pendenza media. 16.07 Ricordiamo la composizione del gruppo di testa che si è ricompattato: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Samuele Battistella e Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), Matteo Fabbro e Wilco Kelderman (BORA – hansgrohe), Jonathan Klever Caicedo e James Shaw (EF Education-EasyPost), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Patrick Bevin, Omer Goldstein e Carl Fredrik Hagen (Israel – Premier Tech), Nelson ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA16.10 Sila lunghissima. L’ascesa delle Peñas Blancas, ovvero delle rocce bianche, coi sui 19 km al 6,7% di pendenza media. 16.07 Ricordiamo la composizione del gruppo di testa che si è ricompattato: Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Clement Champoussin (AG2R Citroën Team), Samuele Battistella e Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team), Edoardo Zambanini (Bahrain – Victorious), Matteo Fabbro e Wilco Kelderman (BORA – hansgrohe), Jonathan Klever Caicedo e James Shaw (EF Education-EasyPost), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Jan Bakelants (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Patrick Bevin, Omer Goldstein e Carl Fredrik Hagen (Israel – Premier Tech), Nelson ...

