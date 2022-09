LIVE – Serena Williams-Kontaveit 7-6 2-6 1-0, secondo turno US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 1 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Serena Williams-Kontaveit, incontro valido per il secondo turno degli US Open 2022. In quella che può rappresentare l’ultima partita della sua carriera in singolare, la ventitrè volte campionessa Slam se la vedrà contro la giovane estone, numero due del ranking mondiale. Tra le due sarà il primo precedente. L’americana si presenta alla sfida dopo la buona vittoria in due set ottenuta contro la montenegrina Kovinic. Sarà Kontaveit a partire con i favori del pronostico. Le quote, tuttavia, non sono totalmente chiuse per la statunitense, che potrà certamente contare su un ambiente che si preannuncia incandescente e totalmente dalla sua parte. L’ avversaria, inoltre, non si trova ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Ile latestuale di, incontro valido per ildegli US. In quella che può rappresentare l’ultima partita della sua carriera in singolare, la ventitrè volte campionessa Slam se la vedrà contro la giovane estone, numero due del ranking mondiale. Tra le due sarà il primo precedente. L’americana si presenta alla sfida dopo la buona vittoria in due set ottenuta contro la montenegrina Kovinic. Saràa partire con i favori del pronostico. Le quote, tuttavia, non sono totalmente chiuse per la statunitense, che potrà certamente contare su un ambiente che si preannuncia incandescente e totalmente dalla sua parte. L’ avversaria, inoltre, non si trova ...

Daniele20052013 : Us Open, New York aspetta la notte di Serena. Sarà l'ultimo ballo? - zazoomblog : LIVE – Serena Williams-Kontaveit 7-6 0-2 secondo turno US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Serena #Williams-Kont… - zazoomblog : LIVE – Serena Williams-Kontaveit 5-4 secondo turno US Open 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Serena #Williams-Kontavei… - gianmilan76 : Sessione notturna allo @usopen 2022. Live su @eurosportitalia con il n1 del mondo #Medvedev. Assieme a… - vibeswithpaul : RT @TR4IT0RR: IO E SERENA CHE CI SALUTIAMO NELLA LIVE AHBWKENEJS -