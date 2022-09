LIVE Musetti-Brouwer 6-7 6-3 6-4 3-2, US Open 2022 in DIRETTA: carrarino avanti di un break nel quarto set (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Dritto vincente di Musetti. 15-0 Risposta in corridoio di Brouwer. 3-2 L’olandese tiene il servizio. 40-30 Ace di Brouwer, il quinto della sua partita. 30-30 Altro rovescio in risposta in rete dell’azzurro. 15-30 Lungo il dritto dell’olandese. 15-15 Rovescio in rete di Musetti. 0-15 Lungo il rovescio di Brouwer. 3-1 Game a zero per l’azzurro che ora gioca sul velluto. 40-0 Buona la prima di Musetti. 30-0 Nastro che non aiuta Brouwer. 15-0 Attento Musetti sul tentativo di passante a una mano dell’olandese. 2-1 break Musetti! Brouwer angola troppo la volèe. 30-40 Lunga la risposta del carrarino. 15-40 Out la ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Dritto vincente di. 15-0 Risposta in corridoio di. 3-2 L’olandese tiene il servizio. 40-30 Ace di, il quinto della sua partita. 30-30 Altro rovescio in risposta in rete dell’azzurro. 15-30 Lungo il dritto dell’olandese. 15-15 Rovescio in rete di. 0-15 Lungo il rovescio di. 3-1 Game a zero per l’azzurro che ora gioca sul velluto. 40-0 Buona la prima di. 30-0 Nastro che non aiuta. 15-0 Attentosul tentativo di passante a una mano dell’olandese. 2-1angola troppo la volèe. 30-40 Lunga la risposta del. 15-40 Out la ...

