LIVE Italia-Serbia 7-2 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: Setterosa senza problemi nel primo quarto (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’19” Di Claudio si fa respingere la conclusione ravvicinata sull’ennesima superiorità 4’52” Il pallonetto perfetto di Novakovic che accorcia le distanze per le serbe. 7-2 5’16” GOL Italia! E’ Bianconi da sinistra a far fruttare la superiorità numerica azzurra. 7-1 6’17” Non riesce il bis a Giustini da distanza ravvicinata 7’05” GOL Italia! La Serbia perde palla in superiorità numerica, controfuga di Giustini che, sola davanti al portiere, lo batte. 6-1 11.42: Si chiude il primo quarto con le azzurre nettamente avanti, 5-1 1’12” Conclusione di Ilic, la palla tocca il palo, il gonito di Condorelli e si infila in porta. 5-1 1’43” GOL Italia! Superiorità numerica e Picozzi dalla distanza trova l’angolo giusto. ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4’19” Di Claudio si fa respingere la conclusione ravvicinata sull’ennesima superiorità 4’52” Il pallonetto perfetto di Novakovic che accorcia le distanze per le serbe. 7-2 5’16” GOL! E’ Bianconi da sinistra a far fruttare la superiorità numerica azzurra. 7-1 6’17” Non riesce il bis a Giustini da distanza ravvicinata 7’05” GOL! Laperde palla in superiorità numerica, controfuga di Giustini che, sola davanti al portiere, lo batte. 6-1 11.42: Si chiude ilcon le azzurre nettamente avanti, 5-1 1’12” Conclusione di Ilic, la palla tocca il palo, il gonito di Condorelli e si infila in porta. 5-1 1’43” GOL! Superiorità numerica e Picozzi dalla distanza trova l’angolo giusto. ...

