LIVE Italia-Serbia 5-1 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: Setterosa senza problemi nel primo quarto (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42: Si chiude il primo quarto con le azzurre nettamente avanti, 5-1 1’12” Conclusione di Ilic, la palla tocca il palo, il gonito di Condorelli e si infila in porta. 5-1 1’43” GOL Italia! Superiorità numerica e Picozzi dalla distanza trova l’angolo giusto. 5-0 2’24” Traversa di Giustini sul rigore 2’24” Rigore Italia per fallo su Cergol 3’05” GOL Italia! Ancora Avegno, stavolta in superiorità numerica, leggermente spostata sulla sinistra. 4-0 4’28” GOL Italia! La ripartenza delle azzurre, Cocchiere serva Avegno che non perdona. 3-0 4’52” L’Italia spreca un paio di attacchi, l’ultimo con Avegno 6’04” Respinta la conclusione ravvicinata di Bettini 6’36” GOL Italia! Ancora in ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42: Si chiude ilcon le azzurre nettamente avanti, 5-1 1’12” Conclusione di Ilic, la palla tocca il palo, il gonito di Condorelli e si infila in porta. 5-1 1’43” GOL! Superiorità numerica e Picozzi dalla distanza trova l’angolo giusto. 5-0 2’24” Traversa di Giustini sul rigore 2’24” Rigoreper fallo su Cergol 3’05” GOL! Ancora Avegno, stavolta in superiorità numerica, leggermente spostata sulla sinistra. 4-0 4’28” GOL! La ripartenza delle azzurre, Cocchiere serva Avegno che non perdona. 3-0 4’52” L’spreca un paio di attacchi, l’ultimo con Avegno 6’04” Respinta la conclusione ravvicinata di Bettini 6’36” GOL! Ancora in ...

