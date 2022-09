LIVE Italia-Serbia 23-7 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: il Setterosa fa poker! Primo posto nel girone sempre più vicino (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.32: Top scorer per il Setterosa è Bettini con 4 reti, 3 gol a testa per Avegno, Giustini e Picozzi. Per la Serbia tre reti di Milicevic 12.31: Si chiude qui l’incontro, l’Italia, senza particolari sussulti, con qualche distrazione in difesa, batte 23-7 la Serbia e vola verso il Primo posto nel girone 1’20” Rigore per la Serbia. Rete di Vukovic. 23-7 1’36” GOL Italia! Poker di Bettini che dalla destra trova il varco ceontrale e mette in rete. 23-6 2’21” GOL Italia! La conclusione potente di Cergol dal centro. 22-6 3’27” GOL Italia! Avegno si avvicina sulla sinistra in superiorità numerica e conclude sotto la traversa. ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.32: Top scorer per ilè Bettini con 4 reti, 3 gol a testa per Avegno, Giustini e Picozzi. Per latre reti di Milicevic 12.31: Si chiude qui l’incontro, l’, senza particolari sussulti, con qualche distrazione in difesa, batte 23-7 lae vola verso ilnel1’20” Rigore per la. Rete di Vukovic. 23-7 1’36” GOL! Poker di Bettini che dalla destra trova il varco ceontrale e mette in rete. 23-6 2’21” GOL! La conclusione potente di Cergol dal centro. 22-6 3’27” GOL! Avegno si avvicina sulla sinistra in superiorità numerica e conclude sotto la traversa. ...

