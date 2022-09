LIVE Italia-Serbia 2-0 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: subito Setterosa in vantaggio (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6’36” GOL Italia! Ancora in superiorità numerica Bettini dal centro conclude sotto la traversa! 2-0 7’24” GOL Italia! In superiorità numerica Avegno mette al centro per Di Claudio che devia in porta. 1-0 11.30: Tutto pronto per l’inizio della gara 11.27: Squadre schierate per gli inni nazionali 11.25: In tribuna Palmieri e Tabani che osservano un turno di riposo per ricaricare le pile in vista delle prossime sfide importanti 11.23: L’obiettivo è ripetersi contro le serbe per conservare lo scettro e guardare con fiducia alla fase a eliminazione DIRETTA dove la formazione allenata Carlo Silipo vorrà recitare un ruolo da protagonista 11.20: La Serbia, invece, ha perso clamorosamente 32-3 contro la Spagna all’esordio, poi ha ceduto 14-15 alla ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6’36” GOL! Ancora in superiorità numerica Bettini dal centro conclude sotto la traversa! 2-0 7’24” GOL! In superiorità numerica Avegno mette al centro per Di Claudio che devia in porta. 1-0 11.30: Tutto pronto per l’inizio della gara 11.27: Squadre schierate per gli inni nazionali 11.25: In tribuna Palmieri e Tabani che osservano un turno di riposo per ricaricare le pile in vista delle prossime sfide importanti 11.23: L’obiettivo è ripetersi contro le serbe per conservare lo scettro e guardare con fiducia alla fase a eliminazionedove la formazione allenata Carlo Silipo vorrà recitare un ruolo da protagonista 11.20: La, invece, ha perso clamorosamente 32-3 contro la Spagna all’esordio, poi ha ceduto 14-15 alla ...

