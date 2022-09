LIVE Italia-Serbia 12-2 pallanuoto femminile, Europei 2022 in DIRETTA: Setterosa a valanga nella prima parte di gara (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’33” GOL Italia! Bettini si presenta sola davanti a Lazovic e mette in rete. 12-2 7’15” GOL Italia! La parabola di Marletta da sinistra che non lascia scampo al portiere avversario. 11-2 11.55: Si va all’intervallo lungo con l’Italia avanti 10-2. Nessun problema per le azzurre che hanno anche sprecato qualcosa ma va bene così 0’20” GOL Italia! Altra controfuga vincente con Bettini che, sola davanti al portiere, lo batte con un pallonetto perfetto! 10-2 1’36” GOL Italia! Cocchiere si libera della marcatura e beffa il portiere avversario. 9-2 3’41” GOL Italia! Di Claudio si rifà immediatamente, ben servita da Picozzi al termine della controfuga. 8-2 4’19” Di Claudio si fa respingere la conclusione ravvicinata ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’33” GOL! Bettini si presenta sola davanti a Lazovic e mette in rete. 12-2 7’15” GOL! La parabola di Marletta da sinistra che non lascia scampo al portiere avversario. 11-2 11.55: Si va all’intervallo lungo con l’avanti 10-2. Nessun problema per le azzurre che hanno anche sprecato qualcosa ma va bene così 0’20” GOL! Altra controfuga vincente con Bettini che, sola davanti al portiere, lo batte con un pallonetto perfetto! 10-2 1’36” GOL! Cocchiere si libera della marcatura e beffa il portiere avversario. 9-2 3’41” GOL! Di Claudio si rifà immediatamente, ben servita da Picozzi al termine della controfuga. 8-2 4’19” Di Claudio si fa respingere la conclusione ravvicinata ...

