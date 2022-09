L’ex Napoli Vinicius va in Premier League: che minusvalenza! (Di giovedì 1 settembre 2022) Ricordate Carlos Vinicius? Era passato al Napoli nel 2018 ma non si era visto quasi mai giocare. Una meteora che fu subito ceduta al Benfica per 17 milioni di euro. Preso a gennaio 2018 fu lasciato in prestito al Real Massamà fino alla fine del campionato, successivamente giocò solo poche partite di pre-campionato con il Napoli e fu subito venduto al club portoghese. Tutto merito di Jorge Mendes, molto vicino a tutti i club in cui il giocatore ha militato successivamente, senza mai brillare. Carlos Vinicius. Foto: Getty Vinicius va al Fulham per 5 milioni Dopo un anno in prestito al PSV, il club portoghese lo cede a titolo definitivo al Fulham. Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, è fatta per il passaggio dell’attaccante brasiliano al club inglese per 5 milioni di euro. Una ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Ricordate Carlos? Era passato alnel 2018 ma non si era visto quasi mai giocare. Una meteora che fu subito ceduta al Benfica per 17 milioni di euro. Preso a gennaio 2018 fu lasciato in prestito al Real Massamà fino alla fine del campionato, successivamente giocò solo poche partite di pre-campionato con ile fu subito venduto al club portoghese. Tutto merito di Jorge Mendes, molto vicino a tutti i club in cui il giocatore ha militato successivamente, senza mai brillare. Carlos. Foto: Gettyva al Fulham per 5 milioni Dopo un anno in prestito al PSV, il club portoghese lo cede a titolo definitivo al Fulham. Stando a quanto riferito da Sky Sports UK, è fatta per il passaggio dell’attaccante brasiliano al club inglese per 5 milioni di euro. Una ...

PiroliRodolfo : Lazio-Napoli 1-1 1977-78 Juliano e l'ex di turno Boccolini passato alla Lazio. - PiroliRodolfo : Lazio-Napoli 0-0 1970-71 Polentes con l'ex Laziale Ghio passato al Napoli. - Luxgraph : Serie C, Foggia: per l'attacco arriva l'ex Novara Vuthaj - ZonaBianconeri : RT @Elpac93: #Marca rilancia #Ronaldo in prestito secco al #Napoli. Sarebbe il colpo del mercato più assurdo di sempre! Vediamo come va.. s… - NapoliFCNews : Schira – Politano piace a Gattuso: l’ex Napoli lo vorrebbe fortemente a Valencia #Napoli #SSCNapoli #SSCN -