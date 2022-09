L'ex Lazio Dusan Basta al Gallia per trattare: ora lavora con Pastorello FOTO (Di giovedì 1 settembre 2022) L'ex esterno serbo della Lazio Dusan Basta fa oggi parte della squadra del noto agente Federico Pastorello, e come si può vedere... Leggi su calciomercato (Di giovedì 1 settembre 2022) L'ex esterno serbo dellafa oggi parte della squadra del noto agente Federico, e come si può vedere...

sportli26181512 : L'ex Lazio Dusan Basta al Gallia per trattare: ora lavora con Pastorello FOTO: L'ex esterno serbo della Lazio Dusan… - LALAZIOMIA : L'ex Lazio Dusan Basta al Gallia per trattare: ora lavora con Pastorello FOTO - spaziocalcio : #SerieA, stecca il #Napoli mentre Dušan #Vlahovic concede il bis su punizione per la #Juventus - ocwsport : SCANDALO A GENOVA: FURTO CLAMORSO LAZIO!!! NAPOLI IN CADUTA LIBERA ADDIO VETTA! JUVE DUSAN DIPENDENTE: LE ALTRE NON… - TrolleroEr : @JMCLuigi Che nervi quando sputano nel piatto in cui hanno mangiato per anni. Dybala ci ha fatto vincere per anni p… -