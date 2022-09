Lewis Hamilton collauda la sua nuova tuta da lavoro (Di giovedì 1 settembre 2022) Un addetto del team ai box della F1 è stato appena illuminato da un bagliore verde menta? Non è affatto così. Si tratta di Lewis Hamilton che ha alzato la posta in gioco in termini di stile e ha indossato una tuta da lavoro Joeone SS23 mentre si aggirava per i paddock del Circuito di Spa-Francorchamps in Belgio. Negli ultimi anni, il campione ha usato la griglia di partenza e i riflettori dei media sportivi per esibire uno stile gender neutral e all'avanguardia agli spettatori spesso tradizionalisti della Formula Uno. «Alcune persone non lo capiranno, ma va bene lo stesso. Speriamo che prima o poi attraversino una fase di maturazione e abbiano l’illuminazione di lasciare agli altri la libertà di essere chi vogliono», ha dichiarato l'anno scorso a People Magazine a proposito delle sue scelte in fatto di ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Un addetto del team ai box della F1 è stato appena illuminato da un bagliore verde menta? Non è affatto così. Si tratta diche ha alzato la posta in gioco in termini di stile e ha indossato unadaJoeone SS23 mentre si aggirava per i paddock del Circuito di Spa-Francorchamps in Belgio. Negli ultimi anni, il campione ha usato la griglia di partenza e i riflettori dei media sportivi per esibire uno stile gender neutral e all'avanguardia agli spettatori spesso tradizionalisti della Formula Uno. «Alcune persone non lo capiranno, ma va bene lo stesso. Speriamo che prima o poi attraversino una fase di maturazione e abbiano l’illuminazione di lasciare agli altri la libertà di essere chi vogliono», ha dichiarato l'anno scorso a People Magazine a proposito delle sue scelte in fatto di ...

