Capire cos'è successo a Spa per attuare i correttivi necessari verso Monza, ancor prima che in una Zandvoort comunque differente per richieste sulla prestazione. Charlesparla alla vigilia del GP d'Olanda , inevitabilmente è un tornare ad analizzare le difficoltà avute domenica scorsa dalla F1 - 75, lontanissima dal ritmo imposto da Verstappen. Quel che ...VEDI ANCHE Binottola scelta di far fermare: "Era la decisione giusta" Disfatta Ferrari, parla Binotto: "Errore di strategia No, la macchina non ha funzionato" SI PENSA AL 2023 A Spa ... Leclerc difende la forza Ferrari: "Sappiamo su cosa lavorare" La direzione sulla quale intervenire per migliorare la prestazione dopo il GP del Belgio è nota. Di Red Bull ha sorpreso la superiorità in rettilineo e in curva ...Il team principal della Ferrari Binotto non ha rimpianti sul richiamo di Leclerc a SPA e ritiene che nelle corse sia giusto rischiare ...