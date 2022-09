Le vie di mezzo, strade sconosciute al tifo napoletano (Di giovedì 1 settembre 2022) Partita che lascia un amaro in bocca difficile da togliere anche mangiando cento caramelle. Così si può descrivere il pareggio di ieri sera tra Napoli e Lecce. Se il risultato di Firenze poteva essere giustificato e non doveva far scattare allarmismi inutili, l’1-1 contro i salentini è da criticare con forza. Il Napoli ha imparato sulla sua pelle come questi punti persi tra le mura amiche contro le piccole possono far davvero male a fine campionato (Empoli e Spezia insegnano): la vittoria al Maradona contro una neopromossa era d’obbligo. E invece così non è stato. Eppure, il tifo napoletano non ha esitato un attimo e ha subito deciso di buttarsi giù. Una reazione a dir poco esagerata per una squadra ancora in fase di rodaggio. Ma forse questo punto non è stato colto. Le vittorie convincenti con Verona e Monza hanno fatto esaltare in maniera ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Partita che lascia un amaro in bocca difficile da togliere anche mangiando cento caramelle. Così si può descrivere il pareggio di ieri sera tra Napoli e Lecce. Se il risultato di Firenze poteva essere giustificato e non doveva far scattare allarmismi inutili, l’1-1 contro i salentini è da criticare con forza. Il Napoli ha imparato sulla sua pelle come questi punti persi tra le mura amiche contro le piccole possono far davvero male a fine campionato (Empoli e Spezia insegnano): la vittoria al Maradona contro una neopromossa era d’obbligo. E invece così non è stato. Eppure, ilnon ha esitato un attimo e ha subito deciso di buttarsi giù. Una reazione a dir poco esagerata per una squadra ancora in fase di rodaggio. Ma forse questo punto non è stato colto. Le vittorie convincenti con Verona e Monza hanno fatto esaltare in maniera ...

