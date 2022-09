Le riprese de L’Amica Geniale 4 al via in autunno, partono i casting per le comparse (Di giovedì 1 settembre 2022) Le riprese de L’Amica Geniale 4 inizieranno quest’autunno: l’acclamata serie tv tratta dai romanzi best-seller di Elena Ferrante, prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, tornerà nel 2023 con l’ultimo capitolo, l’adattamento del quarto libro dal titolo Storia della Bambina Perduta. I primi ciak de L’Amica Geniale 4 saranno girati a Torino ed è lì che si cercano comparse, in vista delle riprese che si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre: secondo il sito attoricasting.it, che ha lanciato la call, la produzione sta cercando uomini, donne e bambini che abbiano caratteristiche tali da poter essere impiegati su un set ambientato negli anni Settanta/Ottanta, ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 settembre 2022) Lede4 inizieranno quest’: l’acclamata serie tv tratta dai romanzi best-seller di Elena Ferrante, prodotta da Fandango, The Apartment, Fremantle e Wildside in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment, tornerà nel 2023 con l’ultimo capitolo, l’adattamento del quarto libro dal titolo Storia della Bambina Perduta. I primi ciak de4 saranno girati a Torino ed è lì che si cercano, in vista delleche si svolgeranno nei mesi di novembre e dicembre: secondo il sito attori.it, che ha lanciato la call, la produzione sta cercando uomini, donne e bambini che abbiano caratteristiche tali da poter essere impiegati su un set ambientato negli anni Settanta/Ottanta, ...

