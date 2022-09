Le immagini e lo spreco della Tomatina | la più grande lotta gastronomica al mondo

(Di giovedì 1 settembre 2022) Mercoledì 31 agosto 2022, oltre 15mila persone si sono radunate nel paesino di Bunol, in Spagna, per assistere e partecipare al Festival, la tradizionale battaglia in cui i partecipanti si lanciano tonnellate di pomodori maturi a vicenda. Dopo due anni di stop causa Covid, le strade del villaggio vicino Valencia, sono tornate ad animarsi, e ben 130 tonnellate di ortaggi sono stati scaricati da sei camion. Per oltre un’ora, turisti e abitanti del luogo, si sono sfidati colorando di rosso tutta Brunol. Ma la manifestazione ha acceso anche i riflettori su una tematica molto seria, specie alla luce del lungo periodo di siccità che ilsta affrontando. Vi raccomandiamo... Ilbrucia. "Abbiamo una scelta: o un'azione collettiva o un ...

