(Di giovedì 1 settembre 2022) "Non c'è nessun altro con cui preferirei passare questa vita, nel bene e nel male. Ti amo, sempre e per sempre", recita così il messaggio social dell'imprenditrice digitale che il primo settembre 2022 festeggia quattro anni di matrimonio con il rapper. L'articolo proviene da DireDonna.

Robiciulla : RT @Ale_aissi: Il bene che ti voglio non si spiega a parole. Sei tra le cose più belle della mia vita, sei tra le esperienze più emozionant… - Ale_aissi : Il bene che ti voglio non si spiega a parole. Sei tra le cose più belle della mia vita, sei tra le esperienze più e… - infoitcultura : Le emozionanti parole di Fedez e Chiara Ferragni nel quarto anniversario di nozze - zazoomblog : Le emozionanti parole di Fedez e Chiara Ferragni nel quarto anniversario di nozze - #emozionanti #parole #Fedez… - zazoomblog : Le emozionanti parole di Fedez e Chiara Ferragni nel quarto anniversario di nozze - #emozionanti #parole #Fedez… -

... dalla ricerca delleper raccontare il nostro personale rapporto con la natura, alla ... Lessinia da scoprire Un lungo viaggio per attraversare lentamente glispazi della Lessinia ..., a cui Chiara Ferragni risponde: 'Felice anniversario amore mio. Quattro anni da coppia sposata e sei insieme come coppia. Non c'è nessun altro con cui preferirei passare questa ...Apre le braccia alla ripartenza lo spettacolo firmato dal regista Chiarenza stasera (21) nel palazzo della stazione di Crema. «Hope» inaugura la 25ª edizione del festival dedicato al teatro e nato nel ...Sono passati quattro anni da quel 1 settembre del 2018 quando Chiara Ferragnez e Fedez hanno detto il "Sì" a Noto, davanti al figlio Leone di appena 5 mesi. Oggi per ...