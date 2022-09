Lavoro, Istat: a luglio disoccupazione cala al 7,9%, cresce inattività (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel mese di luglio cala, in Italia, la disoccupazione mentre cresce il numero di inattivi. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a luglio, il tasso di disoccupazione cala al 7,9% ( - 0,1 punti) e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel mese di, in Italia, lamentreil numero di inattivi. Secondo le stime preliminari dell', a, il tasso dial 7,9% ( - 0,1 punti) e ...

