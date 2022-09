Lavoro, Istat: “A luglio 22mila occupati in meno, è il primo calo da agosto 2021”. Aumentano solo i precari: sono 3,16 milioni (Di giovedì 1 settembre 2022) Gli occupati a luglio diminuiscono di 22mila rispetto a giugno: si tratta del primo calo da agosto 2021, spiega l’Istat, che ha nel frattempo rivisto al rialzo il dato relativo al mese di maggio quando stando alla prima lettura si era già registrata una diminuzione. Gli occupati, in base alla stima flash, a fine luglio erano 23.205.000: 463mila in più su luglio 2021. Il tasso di occupazione cala rispetto al mese precedente di 0,1 punti e si assesta sul 60,3% (+1,6 punti su luglio 2021). Gli occupati sono 23.205.000. I dipendenti a termine raggiungono il valore più alto dal 1977, primo anno della serie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Glidiminuiscono dirispetto a giugno: si tratta delda, spiega l’, che ha nel frattempo rivisto al rialzo il dato relativo al mese di maggio quando stando alla prima lettura si era già registrata una diminuzione. Gli, in base alla stima flash, a fineerano 23.205.000: 463mila in più su. Il tasso di occupazione cala rispetto al mese precedente di 0,1 punti e si assesta sul 60,3% (+1,6 punti su). Gli23.205.000. I dipendenti a termine raggiungono il valore più alto dal 1977,anno della serie ...

