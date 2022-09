Latte a 2 euro al litro | ecco cosa rischiamo con la crisi energetica

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 sett – Granarolo e Lactalis lanciano l’allarme: a fronte all’incremento dei costi energetici il prezzo delpotrebbe superare i 2al. Un fatto “impensabile” per un alimento primario e fondamentale per la dieta italiana. AllarmeL’allarme è stato lanciato da Granarolo e Lactalis che in un comunicato congiunto hanno posto l’attenzione del governo su “la forte preoccupazione per un’inflazione galoppante che da 12 mesi colpisce l’agroalimentare italiano e in particolare il settore lattiero caseario” e aggiungono “occorre un intervento pubblico che scongiuri conseguenze ancora più disastrose per le migliaia di imprese che compongono la filiera”. L’inflazione, spiegano i due gruppi , “ha toccato in maniera importante, con numeri a doppia cifra, quasi tutte le voci di costo che ...