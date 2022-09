L'Atalanta batte il Torino 3-1 e raggiunge in vetta la Roma (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Nella serata del saluto a Josip Ilicic, l'Atalanta batte il Torino 3-1 e agguanta la Roma in vetta alla classifica a quota 10 punti. Bologna e Salernitana non vanno oltre un 1-1 nella sfida valevole per la quarta giornata di campionato di Serie A. Al Gewiss Stadium decide la tripletta di un ottimo Koopmeiners, che si porta a 4 gol in altrettante gare di campionato giocate alla pari di Vlahovic. Niente da fare quindi per la squadra di Juric (inutile il gol di Vlasic), costretta al primo ko stagionale e a restare ferma a 7 punti. S'inizia con un'occasione per parte nei primi dieci minuti: Musso è attento su un destro di Linetty sporcato, sull'altro fronte Toloi sfiora il palo con un mancino deviato. Al 18' Koopmeiners sfiora il gol con il suo solito bolide dalla distanza, ma è alla mezz'ora che ... Leggi su agi (Di giovedì 1 settembre 2022) AGI - Nella serata del saluto a Josip Ilicic, l'il3-1 e agguanta lainalla classifica a quota 10 punti. Bologna e Salernitana non vanno oltre un 1-1 nella sfida valevole per la quarta giornata di campionato di Serie A. Al Gewiss Stadium decide la tripletta di un ottimo Koopmeiners, che si porta a 4 gol in altrettante gare di campionato giocate alla pari di Vlahovic. Niente da fare quindi per la squadra di Juric (inutile il gol di Vlasic), costretta al primo ko stagionale e a restare ferma a 7 punti. S'inizia con un'occasione per parte nei primi dieci minuti: Musso è attento su un destro di Linetty sporcato, sull'altro fronte Toloi sfiora il palo con un mancino deviato. Al 18' Koopmeiners sfiora il gol con il suo solito bolide dalla distanza, ma è alla mezz'ora che ...

AreaTifosi : @Atalanta_BC batte il @TorinoFC_1906 per 3-1 tripletta dell'olandese #Koopmeiners e gol del Toro con #Vlasic. Al… - ANSACampania : Serie A: Atalanta batte Toro 3-1, è prima con la Roma - Agenzia_Italia : Decide la tripletta di un ottimo Koopmeiners. Al Dall'Ara, invece, Bologna e Salernitana non vanno oltre un 1-1 nel… - News24_it : Serie A: Atalanta batte Toro 3-1, è prima con la Roma - Ansa_ER : Serie A: Atalanta batte Toro 3-1, è prima con la Roma. Il Bologna pareggia in casa 1-1 con la Salernitana #ANSA -