L' Atalanta batte 3 - 1 il Torino e vola in vetta con la Roma Pari Bologna - Salernitana

Alessan52715341 : Attenti guardate la classifica la Juventus non batte una grande e fa fatica con le piccole questo insieme ad una so… - lutherblister : Silvio se domani il Monza batte l'Atalanta, sentirò l'azzurra libertà nel segreto dell'urna. - MibeWak : L’Atalanta batte il Torino 3-1 e raggiigne i vetta la Roma - ilnapolionline : PRIMAVERA 1 - La Fiorentina mette in crisi il Milan, La Juventus batte l'Atalanta - - tuttoatalanta : VIDEO - Super Koopmeiners, l'Atalanta batte il Torino e vola in vetta: gol e highlights -

DIRETTA JUVENTUSPRIMAVERA (RISULTATO 3 - 2): VALDESI LA DECIDE La Juventus Primaverai pari età dell'al J Training Center in occasione della quarta giornata di campionato, al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. Nel primo tempo la Dea gioca in ...Ma parliamo del campionato; é terminata la quarta giornata, l'il Toro 3 - 1 e una Salernitana mai doma coglie nel finale un ottimo pareggio a Bologna, squadra ancora senza vittorie . ...Frank Lampard spegne le velleità di Lazio e Inter per Giroud: "Per Mertens nessuna possibilità, Olivier resta al Chelsea". L'Inter cerca ancora un attaccante per completare la rosa e nelle ultime ore ...Doppietta di Leao nella rimonta dal gol iniziale di Brozovic, poi Dzeko illude per una rimonta che l’Inter non c’entra: Milan a quota 11 davanti a Roma e Atalanta Il Milan batte 3-2 l’Inter rimontando ...