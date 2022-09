L’arrivo di Arthur fa infuriare i tifosi del Liverpool: “commerciante di passaggi all’indietro” (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo il Daily Mail L’arrivo di Arthur ha fatto infuriare i tifosi del Liverpool. L’infortunio di Jordan Henderson – «sembra piuttosto serio» ha detto Klopp – ha costretto il club a tornare sul mercato e a chiudere L’arrivo in prestito del brasiliano della Juventus: un oggetto misterioso in Serie A. Il Daily Mail ricorda che Arthur era ormai ai margini della Juventus, il suo stile di gioco non si adattava al modo di giocare di Allegri. Il quotidiano scrive che Arthur ha avuto offerte anche da Sporting Lisbona e Valencia ma ha preferito il Liverpool. I tifosi però non l’hanno presa bene. Sui social hanno definito Arthur un “venditore di passaggi all’indietro”. Le ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Secondo il Daily Maildiha fattodel. L’infortunio di Jordan Henderson – «sembra piuttosto serio» ha detto Klopp – ha costretto il club a tornare sul mercato e a chiuderein prestito del brasiliano della Juventus: un oggetto misterioso in Serie A. Il Daily Mail ricorda cheera ormai ai margini della Juventus, il suo stile di gioco non si adattava al modo di giocare di Allegri. Il quotidiano scrive cheha avuto offerte anche da Sporting Lisbona e Valencia ma ha preferito il. Iperò non l’hanno presa bene. Sui social hanno definitoun “venditore di”. Le ...

