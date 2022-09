L' arcivescovo di Milano sul Papa | Nemmeno il Padreterno sa cosa pensano i gesuiti

(Di giovedì 1 settembre 2022) Monsignor Delpini, rimasto ancora senza porpora, usa l'ironia per commentare il cardinalato del suo suffraganeo Oscar Cantoni. E sferza Bergoglio

"Forse vi ricordate quell'espressione altissima di una sapienza antica che diceva che tre sono le cose che neanche il Padreterno sa" e una "è che cosa pensino i gesuiti": l'di, monsignor Mario Delpini, lo ha detto ieri durante il pontificale per Sant'Abbondio, patrono di Como, città il cui il vescovo Oscar Cantoni è da poco stato nominato cardinale, a ...E persino una rispolverata all'eterna rivalità trae Roma: non si è fatto mancare nulla l'diMario Delpini nell'intervento tenuto ieri dal pulpito del Duomo di Como durante ...Monsignor Delpini, rimasto ancora senza porpora, usa l'ironia per commentare il cardinalato del suo suffraganeo Oscar Cantoni. E sferza Bergoglio ..."Forse vi ricordate quell'espressione altissima di una sapienza antica che diceva che tre sono le cose che neanche il Padreterno sa" e una "è che cosa pensino i gesuiti": l'arcivescovo di Milano, mons ...