L’app Truth Social di Trump non è stata approvata da Google Store (Di giovedì 1 settembre 2022) Google Store ha respinto la richiesta di Truth Social di essere inserita tra le app scaricabili sul sistema operativo Android. La ragione del mancato lancio di Truth Social su Play Store? La piattaforma, così come è costruita e come funziona attualmente, vìola le regole del negozio digitale che incitano minacce fisiche e violenza. La dichiarazione ufficiale è stata fatta dopo che il team di Trump ha affermato di non avere idea della ragione per la quale il Social network non avesse ancora ricevuto approvazione. La richiesta di Google Store è precisa: per essere accettato sulla piattaforma, Truth Social deve provare di essere dotato di un «un sistema ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 1 settembre 2022)ha respinto la richiesta didi essere inserita tra le app scaricabili sul sistema operativo Android. La ragione del mancato lancio disu Play? La piattaforma, così come è costruita e come funziona attualmente, vìola le regole del negozio digitale che incitano minacce fisiche e violenza. La dichiarazione ufficiale èfatta dopo che il team diha affermato di non avere idea della ragione per la quale ilnetwork non avesse ancora ricevuto approvazione. La richiesta diè precisa: per essere accettato sulla piattaforma,deve provare di essere dotato di un «un sistema ...

startup_italia : Perché Truth Social, l’app di Trump, non sarà disponibile sul Play Store di Google? - dariodenni : #google play rimuove l'app #truth social di Trump - FABsussidiario : Perché Truth Social, l’app di Trump, non sarà disponibile sul Play Store di Google - clamar65 : RT @blanchewitch17: Google non ha ancora approvato l'app Truth Social di Trump. - greenpassnews : Google blocca l'app Truth Social di Trump per 'moderazione dei contenuti insufficiente' - -