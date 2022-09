L’anniversario di matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni in un post commovente | “Mai come oggi capisco quella frase”

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 1 settembre 2022) Era il 1° settembre 2018 quando i Ferragnez si dissero “sì” alla Dimora Delle Balze di Noto, in una cerimonia che ormai è storia.si celebra il quarto anniversario didi, la coppia più cliccata, condivisa e discussa dei social italiani di cui conosciamo le abitudini, le battaglie e i piccoli di casa, Leone e Vittoria.ogni anno,celebra quel “sì” ma mainel 2022 il rapper e imprenditore milanese si sente di ringraziare la moglie. Per Federico Lucia è stato un anno difficile. “Complicato”, lo chiama lui, e con ragione. Perquesto è l’anno delle battaglie e delle riconquiste: il tumore lo ha messo a dura prova, ma dopo tanta paura per Federico è ...