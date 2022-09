Landini vuole tassare il 100% degli extraprofitti, senza però capire cosa siano (Di giovedì 1 settembre 2022) Olaf Palme, il mitico leader socialdemocratico svedese (che chiudeva sempre le campagne elettorali in assemblea alla Volvo) soleva dire che il capitalismo è come una pecora che va accudita con cura per poterla tosare al momento opportuno facendo bene attenzione a non farle prendere freddo e a mantenerla in buona salute. Maurizio Landini – segretario pro tempore della Cgil – vede nell’impresa privata un avversario di classe interessato solo al profitto (un valore che per il sindacalista è come lo sterco del Diavolo) e che, attraverso le lotte sindacali e le politiche pubbliche, deve essere ricondotto ad azioni e comportamenti che rispondano solo agli interessi dei lavoratori: in sostanza deve assumere solo personale a tempo indeterminato, non può licenziare, è tenuto ad aumentare gli stipendi senza chiedere particolari contropartite sulla produttività, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 settembre 2022) Olaf Palme, il mitico leader socialdemocratico svedese (che chiudeva sempre le campagne elettorali in assemblea alla Volvo) soleva dire che il capitalismo è come una pecora che va accudita con cura per poterla tosare al momento opportuno facendo bene attenzione a non farle prendere freddo e a mantenerla in buona salute. Maurizio– segretario pro tempore della Cgil – vede nell’impresa privata un avversario di classe interessato solo al profitto (un valore che per il sindacalista è come lo sterco del Diavolo) e che, attraverso le lotte sindacali e le politiche pubbliche, deve essere ricondotto ad azioni e comportamenti che rispondano solo agli interessi dei lavoratori: in sostanza deve assumere solo personale a tempo indeterminato, non può licenziare, è tenuto ad aumentare gli stipendichiedere particolari contropartite sulla produttività, ...

