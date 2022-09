L'allarme di Confindustria: senza tetto al prezzo del gas si spegne un quinto dell'industria italiana (Di giovedì 1 settembre 2022) Parlando i microfoni di Rtl 102.5, il presidente degli industriali Carlo Bonomi afferma che 'non c'è una soluzione che può risolvere decenni di errori' sulla politica energetica. Servono 'interventi ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 settembre 2022) Parlando i microfoni di Rtl 102.5, il presidente deglili Carlo Bonomi afferma che 'non c'è una soluzione che può risolvere decenni di errori' sulla politica energetica. Servono 'interventi ...

ConfPiem : ?? La responsabile energia Silvia Pecorella fa il punto sugli aumenti del costo di energia e gas con GRP Televisione… - Thetrut63021213 : Confindustria lancia l'allarme 'deindustrializzazione' per l'inflazione sul gas creata dalle regole europee. Mi chi… - Massimo46572086 : 'Allarme di #Confindustria: «A rischio la sicurezza nazionale». Anche - IacobellisT : RT @EnricoFaraboll1: Confindustria lancia l'allarme 'deindustrializzazione' per l'inflazione sul gas creata dalle regole europee. Mi chiedo… - AlbertoNisolini : Elezioni ultime notizie. Imprese in allarme sul caro-energia. Berlusconi: senza Fi la destra non governa - Il 12 se… -