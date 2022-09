La vendita di ITA Airways è diventata un caso politico (Di giovedì 1 settembre 2022) Giorgia Meloni dice che i negoziati non dovevano iniziare prima delle elezioni, ma non tutti sono d'accordo, nemmeno nella destra Leggi su ilpost (Di giovedì 1 settembre 2022) Giorgia Meloni dice che i negoziati non dovevano iniziare prima delle elezioni, ma non tutti sono d'accordo, nemmeno nella destra

Piu_Europa : ?? Il MEF ha scelto il fondo Certares, Air France e Delta per la vendita di #ITAAirways. Per #Alitalia, lo Stato… - repubblica : L’accelerazione di Draghi sulla vendita Ita mette Meloni nell’angolo [di Aldo Fontanarosa] - smilypapiking : RT @AndreaGiuricin: Il ruolo forte dello Stato in #Ita #Alitalia e il processo di vendita appena all'inizio, non mi fanno presagire nulla d… - gemin_steven98 : RT @ilpost: La vendita di ITA Airways è diventata un caso politico - annacandr : RT @jontargetti: La vendita del carrozzone Ita (ex Alitalia) ad un fondo USA potrebbe essere l'ultimo regalo del Governo Draghi a questo Pa… -