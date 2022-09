La storia della rock band ucraina che non può esibirsi a Milano (Di giovedì 1 settembre 2022) Il concerto era previsto per il 2 settembre allo Slaughter Club di Paderno Dugnano, a nord di Milano. Ma l’esibizione della band punk rock ucraina “Zhadan and the dogs”, con base a Kharkiv, è saltata. Il motivo della cancellazione, secondo le comunicazioni del locale del 21 agosto, è che con quella serata si sarebbero raccolti fondi per l’esercito ucraino. Quindi niente live. Tutto in nome della pace. A riferirlo è il frontman della band, Serhii Zhadan, uno dei più noti scrittori ucraini, vincitore di vari premi internazionali e candidato al Nobel. Zhadan ha, appunto, anche una band di punk rock molto famosa in ucraina con cui gira l’Europa per raccogliere fondi per l’esercito di Kiev. ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 1 settembre 2022) Il concerto era previsto per il 2 settembre allo Slaughter Club di Paderno Dugnano, a nord di. Ma l’esibizionepunk“Zhadan and the dogs”, con base a Kharkiv, è saltata. Il motivocancellazione, secondo le comunicazioni del locale del 21 agosto, è che con quella serata si sarebbero raccolti fondi per l’esercito ucraino. Quindi niente live. Tutto in nomepace. A riferirlo è il frontman, Serhii Zhadan, uno dei più noti scrittori ucraini, vincitore di vari premi internazionali e candidato al Nobel. Zhadan ha, appunto, anche unadi punkmolto famosa incon cui gira l’Europa per raccogliere fondi per l’esercito di Kiev. ...

ale_dibattista : Per non dimenticare il livello penoso di gran parte della politica italiana (e del PD di @EnricoLetta in particolar… - EnricoLetta : Ognuno è stato attraversato da pensieri e ricordi alla notizia della scomparsa di #Gorbaciov. Quello che li riassum… - berlusconi : Se n’è andato un campione della democrazia. Michail Gorbaciov è un uomo che ha cambiato la storia del 20° secolo.… - EasyofficeBO : Memoria, 600mila euro per sostenere le iniziative del territorio Quaranta i progetti finanziati, tra soggetti pubbl… - OSaglio : RT @Napalm51: Nel 2022 se fai uno stop produttivo di 2 mesi il tuo cliente si trova un altro fornitore e da te non ci torna più. Se la stra… -