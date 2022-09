La Spagna ridurrà l’Iva sul gas al 5%: ecco la strategia di Pedro Sanchez per contrastare la crisi energetica (Di giovedì 1 settembre 2022) Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato questo giovedì ai microfoni di radio Cadena Ser che il governo ridurrà l’Iva sul gas dal 21% al 5% a partire da ottobre. Questa misura si estenderà fino a fine anno, ma potrà essere ampliata anche nei mesi successivi, “fino a che sussiste questa situazione di crisi”, ha affermato. In Italia, la riduzione dell’Iva al 5% sul consumo di gas metano per usi civili e industriali è in vigore da settembre 2021, con l’approvazione del decreto Taglia bollette. Il leader socialista ha spiegato che l’esecutivo vuole ridurre i costi del riscaldamento per i cittadini, con l’obiettivo di proteggere le famiglie più vulnerabili e la classe media che ha citato ben nove volte durante l’intervista. Nonostante abbia riconosciuto l’incertezza di un autunno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Il presidente del governo spagnolo,Sánchez, ha annunciato questo giovedì ai microfoni di radio Cadena Ser che il governosul gas dal 21% al 5% a partire da ottobre. Questa misura si estenderà fino a fine anno, ma potrà essere ampliata anche nei mesi successivi, “fino a che sussiste questa situazione di”, ha affermato. In Italia, la riduzione delal 5% sul consumo di gas metano per usi civili e industriali è in vigore da settembre 2021, con l’approvazione del decreto Taglia bollette. Il leader socialista ha spiegato che l’esecutivo vuole ridurre i costi del riscaldamento per i cittadini, con l’obiettivo di proteggere le famiglie più vulnerabili e la classe media che ha citato ben nove volte durante l’intervista. Nonostante abbia riconosciuto l’incertezza di un autunno ...

