"La scuola non si tocca". Il caro-energia non stravolge la vita degli studenti (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel Consiglio dei ministri, svoltosi questa mattina a Palazzo Chigi, si è parlato anche della scuola, riguardo alla possibilità, avanzata dai dirigenti scolastici, di chiudere il sabato (o fare ricorso alla didattica a distanza) o accorpare orari per ridurre i consumi energetici. Fonti di governo raccontano che nel corso del Cdm è stata «bocciata totalmente» questa ipotesi, «respinta in tutto e per tutto» dal governo, alle prese con l'informativa del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani sul piano di risparmio per il gas. «Le scuole non si toccano, questo è emerso con chiarezza», spiega un ministro al termine del Cdm. Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, intervenendo oggi a Radio Anch'io, su Radio 1 aveva auspicato che la scuola sia l'ultima ad essere coinvolta in eventuali provvedimenti connessi ai ...

