La Russia chiede riunione Consiglio Onu su Zaporizhzhia (Di giovedì 1 settembre 2022) La Russia ha chiesto una riunione del Consiglio di Sicurezza Onu per il 6 settembre sul presunto bombardamento da parte dell'Ucraina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo ha detto il vice ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 settembre 2022) Laha chiesto unadeldi Sicurezza Onu per il 6 settembre sul presunto bombardamento da parte dell'Ucraina della centrale nucleare di. Lo ha detto il vice ...

News24_it : La Russia chiede riunione Consiglio Onu su Zaporizhzhia - Marciare60 : 'Se qualcuno vi telefona, si presenta come il presidente dell'Ucraina, chiede soldi, armi, odia la Russia, non pres… - Skywalk59735517 : RT @DanielaColi2: Tempo fa Macron chiese di non umiliare la Russia (dava la Russia sconfitta), oggi chiede una pace negoziata tra Ucraina e… - morelli1981 : RT @italiano967: Se qualcuno vi telefona, si presenta come il presidente dell'Ucraina, chiede soldi, armi, e odia la Russia, non prestate a… - Corry08101961 : Se qualcuno vi chiama, si presenta come il presidente dell'Ucraina, chiede soldi, armi e odia la Russia, non presta… -