La Russia accusa l'Ucraina: sabotatori di Kiev alla centrale di Zaporizhzhia. Spento il reattore (Di giovedì 1 settembre 2022) Una squadra di sabotatori dell'esercito ucraino è arrivata vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel giorno dell'ispezione della missione Aiea. Lo sostiene l'esercito della Russia mentre le due nazioni si rimpallano la responsabilità dell'ultimo bombardamento sull'impianto. Secondo Kiev le forze russe stanno bombardando l'area della centrale nucleare. Secondo il ministero della Difesa russo, citato da Ria Novosti, sono invece le forze ucraine che stanno bombardando il punto di incontro della missione. Ovvero nell'area dell'insediamento di Vasilyevka e della centrale nucleare. Uno dei due reattori intanto è stato Spento. Sempre secondo Mosca i presunti sabotatori sono morti.

