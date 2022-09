La rimonta africana Meteo | Mario Giuliacci | cosa accadrà lunedì

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) L'estate sta finendo... non è solo una canzone ma un dato di fatto, metereologico. Già, perché è in arrivo una nuova perturbazione, la prima di settembre, così come ricorda il colonnellosul suo sito. Perturbazione "accompagnata da correnti umide occidentali, le quali rinnoveranno l'instabilità su parte delle regioni centro-settentrionali accentuandola verso quelle meridionali. Insomma, "rovesci e temporali anche localmente intensi riguarderanno quindi non solo il settore appenninico emiliano-romagnolo ma anche quello di pianura e di costa: con il rischio che su quest'ultime zone si manifestino a carattere di nubifragio nel corso della notte e tra la tarda mattinata ed il primo pomeriggio di giovedì 1", sottolinea il colonnello. Però, l'estate sta sì finendo, ma potrebbe mettere a segno un importante - e primo - "colpo di ...