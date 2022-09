La quarta dose è necessaria, a prescindere dai nuovi vaccini contro Omicron (Di giovedì 1 settembre 2022) Ema ha appena approvato i nuovi vaccini “bivalenti” di Pfizer e Moderna, vale a dire vaccini che inducono nel corpo sia la produzione della Spike originale che quella della variante Omicron BA.1 di Sars-CoV-2. Nel suo comunicato, Ema spiega come la ragione principale per cui raccomanda l’uso di questi nuovi prodotti sta soprattutto nella maggiore produzione di anticorpi dimostrata contro Omicron BA.1 e nel mantenimento di alti livelli di anticorpi contro il ceppo Wuhan, rispetto ai vaccini originali. Ora, è noto che l’induzione di anticorpi contro Sars-CoV-2 correla con la protezione dalla malattia severa; la decisione quindi sembra sensata. Tuttavia, è lecito chiedersi di quanto la protezione clinica ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 1 settembre 2022) Ema ha appena approvato i“bivalenti” di Pfizer e Moderna, vale a direche inducono nel corpo sia la produzione della Spike originale che quella della varianteBA.1 di Sars-CoV-2. Nel suo comunicato, Ema spiega come la ragione principale per cui raccomanda l’uso di questiprodotti sta soprattutto nella maggiore produzione di anticorpi dimostrataBA.1 e nel mantenimento di alti livelli di anticorpiil ceppo Wuhan, rispetto aioriginali. Ora, è noto che l’induzione di anticorpiSars-CoV-2 correla con la protezione dalla malattia severa; la decisione quindi sembra sensata. Tuttavia, è lecito chiedersi di quanto la protezione clinica ...

AlexBazzaro : Le proposte del PD: Espropri alle aziende con Landini. Quarta dose con Speranza. Patrimoniale e asilo obbligator… - LaVeritaWeb : Il farmaco Pfizer aggiornato non è sperimentato sull’uomo, ma negli Usa il prezzo è già aumentato del 50%. Ema lo v… - Agenzia_Ansa : Oms Europa: verso 250 milioni di casi Covid da inizio pandemia. Nuovo aumento in autunno. 'Ora la priorità è sommin… - Save_dj711 : RT @pbecchi: Con la quarta dose si ha la garanzia di trovarsi tra persone contagiose felici di non aver capito un cavolo per la quarta volt… - ilfoglio_it : La quarta dose contro il Covid è necessaria, ma non è indispensabile farla con i nuovi vaccini contro Omicron appro… -