La Provincia di Caserta aderisce all'iniziativa "Premio Luigi Frunzio" (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Stamane il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, ha inviato una nota ai Dirigenti scolastici degli Istituti Superiori di Terra di Lavoro invitandoli a voler consentire un'ampia partecipazione dei propri studenti a questa lodevole iniziativa sociale e culturale. Il Premio "Luigi Frunzio", seconda edizione, è stato istituito dall'Associazione Nazionale Magistrati – GES di Napoli, per ricordare la figura umana e l'insegnamento professionale del Procuratore della DDA di Napoli, dott. Luigi Frunzio, deceduto prematuramente per COVID. I temi, attualissimi da sviluppare, a cura dei giovani studenti riguardano la delinquenza minorile tra città metropolitane e periferie, il modo di contrastarla tramite i ...

