La politica entra nel Metaverso: arriva il primo dibattito virtuale (Di giovedì 1 settembre 2022) Quando si parla del Metaverso e delle sue infinite opportunità spesso si fa riferimento ad un futuro prossimo, a qualcosa di là da venire. Ma la realtà è un'altra, perché il Metaverso è qui e ora, è già tra noi, oggi, nel presente. Tanto che persino l'attività umana per eccellenza, la politica, sta iniziando a trasmigrare in questo nuovo universo computerizzato: nei prossimi giorni alcuni partiti politici italiani porteranno avanti la propria campagna elettorale proprio in queste agorà digitali, grazie agli spazi virtuali preparati ad hoc dalla milanese Metaword, società leader in questa innovativa tecnologia. Il Metaverso entra in politica e la politica nel Metaverso, dunque, in una strana miscela grazie alla quale una delle più antiche arti ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Quando si parla dele delle sue infinite opportunità spesso si fa riferimento ad un futuro prossimo, a qualcosa di là da venire. Ma la realtà è un'altra, perché ilè qui e ora, è già tra noi, oggi, nel presente. Tanto che persino l'attività umana per eccellenza, la, sta iniziando a trasmigrare in questo nuovo universo computerizzato: nei prossimi giorni alcuni partiti politici italiani porteranno avanti la propria campagna elettorale proprio in queste agorà digitali, grazie agli spazi virtuali preparati ad hoc dalla milanese Metaword, società leader in questa innovativa tecnologia. Iline lanel, dunque, in una strana miscela grazie alla quale una delle più antiche arti ...

tempoweb : La politica entra nel #Metaverso: arriva il primo dibattito virtuale #elezionipolitiche22 #1settembre… - Giovy84260980 : RT @RobbyDreamer: .. la guerra non c'entra nulla con l'aumento del prezzo del gas.. Salvatore Carollo ex dirigente ENI.. l'unico luogo dove… - pizeta1362 : @elio_vito E quindi? Cos'è? Intoccabile la CGIL? Cosa c'entra la Meloni con gli estremisti? Fascismo di tutta un'er… - ilgiornale : La Mostra del cinema di Venezia entra in campagna elettorale. Ieri è stato proiettato il docu-film La Marcia su Rom… - Renato65497671 : Blitz di Salvini a Lampedusa, entra nell'hotspot in diretta Facebook: «Vergognoso» -