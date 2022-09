La pagella di Piero Angela al liceo: che voti aveva il padre di SuperQuark quando andava a scuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Portando la scienza nelle case degli italiani, Piero Angela si è guadagnato nel tempo la fama di padre della cultura italiana. Ma com’era quando era uno studente? La divisione torinese di Repubblica ha diffuso la pagella del divulgatore prima della maturità, tratta dagli archivi del liceo classico Massimo D’Azeglio di Torino. Ecco quali voti aveva e come andava a scuola. Piero Angela e la scuola: il liceo al D’Azeglio di Torino Il voto non dice molto degli studenti ma con il senno di poi può sempre aiutare a capire qualcosa di più della persona. Piero Angela, morto all’età di 93 anni lo scorso 13 agosto 2022 era ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 1 settembre 2022) Portando la scienza nelle case degli italiani,si è guadagnato nel tempo la fama didella cultura italiana. Ma com’eraera uno studente? La divisione torinese di Repubblica ha diffuso ladel divulgatore prima della maturità, tratta dagli archivi delclassico Massimo D’Azeglio di Torino. Ecco qualie comee la: ilal D’Azeglio di Torino Il voto non dice molto degli studenti ma con il senno di poi può sempre aiutare a capire qualcosa di più della persona., morto all’età di 93 anni lo scorso 13 agosto 2022 era ...

giulianol : RT @HuffPostItalia: Cinque in condotta e diverse materie da riparare. La sorprendente pagella di Piero Angela al liceo - JessPasqui : #rassegnastampa Cinque in condotta e matematica, sette in storia: dagli archivi del D'Azeglio la pagella dello stud… - Open_gol : Al penultimo anno accumulò ben 5 materie da dover riparare: italiano, latino, matematica, fisica e scienze - lawebstar_it : #PieroAngela, spunta fuori la pagella del liceo: che voti aveva il divulgatore? - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: 5 in condotta e matematica, la pagella di Piero Angela al liceo Massimo d'Azeglio a #Torino -