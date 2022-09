La morte di Gorbaciov | ecco il ricordo di due ex comunisti italiani | D' Alema e Occhetto

serenabortone : Le parole perestrojka e glasnost segnarono la mia generazione. Anni di speranze nella vittoria globale della democr… - HuffPostItalia : Marco Rizzo festeggia la morte di Gorbaciov: 'Dal 26 dicembre '91 aspettavo di stappare la mia migliore bottiglia' - gaiatortora : Siamo assuefatti a tutto anche ad uno che dice 'era dal 91 che aspettavo di stappare una bottiglia' per la morte di… - zdengo : RT @PBerizzi: Brindare alla morte di un uomo è un atto barbaro e vile, di una miseria desolante. Lo fanno i capi clan della criminalità org… - effelina7155 : RT @fabrynet81: @matteorenzi #Gorbaciov è stato l’inizio della fine per il popolo russo. È stato il primo ad abbracciare la morte nera, il… -

Pechino (AsiaNews) - Hanno offerto condoglianze per la sua, ma le autorità cinesi considerano Mikhailuna 'figura tragica' che ha portato alla caduta dell'Unione Sovietica, la madre ideologica della Cina comunista. Il ministero degli Esteri ha ...Lo afferma Massimo D'Alema in un'intervista alla Stampa in occasione delladi Mikhail, all'età di 91 anni. 'Forse - aggiunge l'ex ministro degli Esteri - se in quel momento l'...Le autorità cinesi hanno offerto condoglianze, ma l’ex leader sovietico è giudicato il responsabile della fine di un grande impero. Per molti in Cina, il suo errore maggiore &egrav ...Per D'Alema quell'atteggiamento occidentale "ha aperto la strada a Eltsin e cioè ad un capitalismo selvaggio che ha creato in Russia una drammatica crisi sociale" ...