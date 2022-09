La Meloni incontra lo zio di Chico Forti e gli promette: “Faremo di tutto per farlo tornare in Italia” (video) (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo 22 anni e l’annuncio beffa di Di Maio, la Meloni incontra lo zio di Chico Forti e gli promette: «Continueremo a batterci per farlo tornare in Italia». A quasi due anni dal video-messaggio di Luigi Di Maio che dava l’estradizione per cosa fatta, Chico Forti è ancora in cella oltreoceano. Era quasi Natale, nel 2020, quando il ministro degli Esteri grillino dichiarò urbi et orbi l’imminente rientro in Italia del nostro connazionale, condannato per omicidio in via definitiva nel 2000. E che dal 2000 sta scontando l’ergastolo in Florida, per un delitto del quale si è sempre proclamato innocente. Una vicenda che, come tutti sanno, da due anni a questa parte vede la pratica per il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo 22 anni e l’annuncio beffa di Di Maio, lalo zio die gli: «Continueremo a batterci perin». A quasi due anni dal-messaggio di Luigi Di Maio che dava l’estradizione per cosa fatta,è ancora in cella oltreoceano. Era quasi Natale, nel 2020, quando il ministro degli Esteri grillino dichiarò urbi et orbi l’imminente rientro indel nostro connazionale, condannato per omicidio in via definitiva nel 2000. E che dal 2000 sta scontando l’ergastolo in Florida, per un delitto del quale si è sempre proclamato innocente. Una vicenda che, come tutti sanno, da due anni a questa parte vede la pratica per il ...

