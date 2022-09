'La mela di Aism': torna l'iniziativa benefica contro la sclerosi multipla (Di giovedì 1 settembre 2022) ... Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali. RAI e tante emittenti al fianco di Aism. Dal ... Siti web www.Aism.it/mela - www.giovanioltrelasm.it Social network: Facebook @ it Instagram @... Leggi su grossetonotizie (Di giovedì 1 settembre 2022) ... Tim, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali. RAI e tante emittenti al fianco di. Dal ... Siti web www..it/- www.giovanioltrelasm.it Social network: Facebook @ it Instagram @...

GrossetoNotizie : “La mela di Aism”: torna l’iniziativa benefica contro la sclerosi multipla - ilGiunco : Torna nelle piazze 'La mela di Aism' per sostenere la lotta alla sclerosi multipla - - lucymazzeo80 : #BuongiornoATutti torna la mela di @AISM_onlus Presto tutte le info!!! ?? - lucymazzeo80 : #BuongiornoATutti sta per tornare la mela di @AISM_onlus . Presto tutte le info! ?? - varesenews : “La mela di Aism” torna in piazza -